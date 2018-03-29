ФОТОФАКТ: В музее книги открылась выставка "Белорусский букварь: 400 лет истории"

В музее книги Национальной библиотеки Беларуси 29 марта состоялось открытие выставки "Белорусский букварь: 400 лет истории", приуроченной к юбилею первого в мире издания под названием "Букварь" (Евье, 1618). На выставке демонстрируются известные буквари и азбуки XVI–ХХI вв., разные по составу, графике, художественному оформлению, педагогическим приемам обучения чтению и письму. Среди экспонатов представлены одни из самых древних отечественных книг для обучения, в числе которых как известные буквари из православных монастырей, так и малоизвестные издания для униатов и староверов.

Фото Андрея Покумейко

Выставка "Белорусский букварь: 400 лет истории" в НББ позволяет погрузиться в мир детства "Одна из целей выставки - показать белорусам, что нам есть чем гордиться. Именно белорусы придумали букварь - книгу с таким названием, и это на самом деле повод для гордости", - рассказал Александр Суша.

На выставке

Заместитель директора по научной работе и издательской деятельности ГУ "Национальная библиотека Беларуси" Александр Cуша во время открытия выставки

На выставке