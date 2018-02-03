ФОТОФАКТ: В преддверии премьеры шоу Ани Лорак DIVA в Минске состоялась пресс-конференция

В киностудии "Беларусьфильм" состоялась пресс-конференция, посвященная премьере шоу Ани Лорак DIVA. Мировая премьера шоу DIVA Ани Лорак состоится 16 февраля 2018 года на сцене "Минск-Арена". Около сотни артистов примут участие в масштабных перформансах: уникальные вокалисты, разножанровые актеры, танцоры, воздушные акробаты и другие. Уникальным участником программы станет самый большой робот-манипулятор, который когда-либо использовался во время выступлений мировых звезд. Весит "железный человек" около 5 тонн. Еще одна инновация - совершенно особенная фан-зона: зрители окажутся в центре сцены и будут полностью вовлечены в процесс.
Фото Егора Павлющика
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4667 BYN
|2.46 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9744 BYN
|1.972 BYN
|1.9755 BYN
|RUB
|3.5194 BYN
|3.5 BYN
|3.525 BYN