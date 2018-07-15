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ФОТОФАКТ: Витебск в ночных лучах фестиваля
Культура
15.07.2018 | 01:56
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Новости темы
Славянский базар в Витебске-2018
ФОТОРЕПОРТАЖ: Юбилейный концерт Александра Морозова прошел на "Славянском базаре"
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Фото Александра Хитрова
Теги
Витебск
,
праздник
,
Славянский базар
,
фестиваль
,
фоторепортаж
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Лукашенко принял участие в церемонии открытия "Славянского базара"
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Проведение Года туризма в Китае позволит увеличить взаимные туристические потоки
Мнения
Павел Легкий
Витебчане должны активнее предлагать идеи по улучшению "Славянского базара"
Комментарии
Сергей Боровский
В финале чемпионата мира хорваты сыграют сердцем
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Михаил Рабиковский
Беларуси по силам вернуть тяжелую атлетику на прежний уровень
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О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
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О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
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23 ноября
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13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
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Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
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12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
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14 июня
Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске
Пресс-конференция
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Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов
11 июня
О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
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