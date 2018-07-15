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ФОТОФАКТ: Витебск в ночных лучах фестиваля

Культура 15.07.2018 | 01:56
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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Фестивальный Витебск радует гостей праздничной иллюминацией.

Фото Александра Хитрова

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Теги
Витебск, праздник, Славянский базар, фестиваль, фоторепортаж
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Лукашенко принял участие в церемонии открытия "Славянского базара"
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