ФОТОФАКТ: Выставка гомельского художника Георгия Нисского представлена в Москве

В Институте русского реалистического искусства в Москве открылась выставка живописных работ "Нисский. Горизонт". Ретроспективная выставка стала крупнейшим проектом, посвященным гомельскому художнику, лауреату Государственной премии СССР Георгию Нисскому, чье имя звучало в 1950-1960 годах.

Сейчас благодаря московскому меценату и ценителю работ Нисского Алексею Ананьеву имя художника обретает новую славу. На выставке собраны работы Георгия Нисского из 25 музеев Российской Федерации, но заглавными стали работы мастера из фондов музея Дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле.

В открытии выставки принимали участие представители музея Дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей и старший советник, начальник делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России Василий Черник.

Фото Сергея Холодилина

Ценитель творчества Георгия Нисского москвич Андрей Нетаев