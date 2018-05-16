Фотопроект телеканала "Беларусь 24" и выставка НББ рассказывают о Беларуси и белорусах

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотопроект "Я сэрцам бачу", организованный телеканалом "Беларусь 24", и информационно-документальная выставка из фондов НББ "Тутэйшыя" рассказывают о Беларуси и белорусах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальной библиотеке, где 15 мая состоялось их открытие.

Фотопроект и выставка - второй этап выставочного проекта "Малая радзіма - аповесць часоў".

Работы участников фотопроекта "Я сэрцам бачу" - самые яркие снимки известных фотохудожников страны. Беларусь – синеокая, зеленая, культурная, гостеприимная - быстро развивается, но хранит традиции. Она такая разная. Каждый видит и воспринимает ее по-своему. Но только тот, кто смотрит сердцем и пропускает через себя увиденное, способен разглядеть настоящую красоту и раскрыть ее другим.

Совершить прогулку по городам Беларуси приглашает панорамный фотограф, создатель виртуальных туров Станислав Богдевич, понаблюдать за дикой природой и насладиться пейзажами родных мест предлагают фотохудожники Игорь Бышнев, Сергей Плыткевич, Максим Микешин и Сергей Тарасов.

Репортажный фотограф Илья Гелей делится фотографиями белорусов разных профессий и возрастов, с различным ощущением жизни и взглядами. Фотоработы Никиты Терехова показывают архитектуру с необычного ракурса, отражая красоту городской среды. А мобильный Александр Меклер своими работами доказывает, что для хорошего снимка не нужна дорогая аппаратура, хватит и обычного телефона, так как фотография - не техника, посредством которой мы ее делаем, фотография - это сами мы.

Вторая составляющая проекта - информационно-документальная выставка из фондов библиотеки "Тутэйшыя" рассказывает о знаменитых белорусах, выделившихся своими талантами как у себя на родине, так и за ее пределами.

Познакомиться с фотовыставкой "Я сэрцам бачу" можно до 1 июля, информационно-документальная выставка "Тутэйшыя" продлится до 31 декабря.-0-