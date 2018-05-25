ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой театр Беларуси празднует 85-летие

85 лет отмечает Большой театр оперы и балета Беларуси. 24 мая на сцене прошел праздничный концерт, выступили артисты Большого театра, а также приглашенные звезды оперы и балета.
Фото Оксаны Манчук
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков
Генеральный директор Большого театра Беларуси Владимир Гридюшко и первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков
Министр культуры Юрий Бондарь
Дирижер Виктор Плоскина
Станислав Трифонов
Яна Штангей и Константин Героник
Народный артист России Андрис Лиепа
Илзе Лиепа
Маргарита Левчук
Ирина Еромкина и Антон Кравченко
Ольга Гайко и Егор Азаркевич
Фрагмент балета "Лебединое озеро"
Генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов
Ирина Еромкина и Антон Кравченко
Илья Сильчуков