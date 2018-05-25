ФОТОРЕПОРТАЖ: Большой театр Беларуси празднует 85-летие

85 лет отмечает Большой театр оперы и балета Беларуси. 24 мая на сцене прошел праздничный концерт, выступили артисты Большого театра, а также приглашенные звезды оперы и балета.

Фото Оксаны Манчук

ДОСЬЕ: 85 лет Большому театру оперы и балета Беларуси История театра началась в 20-х годах ХХ века на сцене первого Государственного драматического театра, имевшего в своем составе солистов оперы, хоровую и балетную группы и небольшой симфонический оркестр.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков

Генеральный директор Большого театра Беларуси Владимир Гридюшко и первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков

Министр культуры Юрий Бондарь

Дирижер Виктор Плоскина

Станислав Трифонов

Яна Штангей и Константин Героник

Народный артист России Андрис Лиепа

Илзе Лиепа

Маргарита Левчук

Ирина Еромкина и Антон Кравченко

Ольга Гайко и Егор Азаркевич

Фрагмент балета "Лебединое озеро"

Генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов

Ирина Еромкина и Антон Кравченко

Илья Сильчуков