ФОТОРЕПОРТАЖ: День Швеции в Минске

Мастер-классами, детскими спектаклями и дегустациями блюд отметили День Швеции в Минске. Праздник состоялся 2 июня на территории Верхнего города.

Праздник для минчан и гостей столицы организовало посольство Швеции в Беларуси совместно с Минским городским исполнительным комитетом при поддержке шведских и белорусских компаний.

Фото Егора Павлющика

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец