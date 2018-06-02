ФОТОРЕПОРТАЖ: День Швеции в Минске

Мастер-классами, детскими спектаклями и дегустациями блюд отметили День Швеции в Минске. Праздник состоялся 2 июня на территории Верхнего города.
Праздник для минчан и гостей столицы организовало посольство Швеции в Беларуси совместно с Минским городским исполнительным комитетом при поддержке шведских и белорусских компаний.
Фото Егора Павлющика
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