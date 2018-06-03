ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Эпоха Рыцарства" прошел под Минском

2-3 июня в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль исторической реконструкции "Эпоха Рыцарства". В программе были зрелищные поединки закованных в доспехи рыцарей, массовые сражения, турниры средневековых лучников, ярмарка ремесленников, выступления музыкальных групп, уличного театра, театров средневекового танца, мастер-классы по стрельбе из лука и средневековым танцам, экскурсии по музею, катание на лошадях и развлечения для детей.
Фото Оксаны Манчук.
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