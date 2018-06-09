ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Мечты сбываются" прошел в Несвижском замке

Гала-концерт ХI фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью "Мечты сбываются" состоялся в Несвижском замке 8 июня, сообщили БЕЛТА в благотворительном общественном объединении "Мир без границ".

"Конкурсанты каждый год впечатляют своим креативом и мастерством, которое постоянно растет. В этот раз на открытой сцене во дворе замка выступили коллективы десяти домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития с лучшими номерами по итогам конкурсного отбора", - отметили организаторы.

На территории музейного комплекса была организована ярмарка hand-made продукции, заряженной положительной энергетикой и теплом мастеров. Здесь можно было не только что-нибудь купить, но и вдохновиться новыми идеями, насладиться творчеством уличных артистов и стать участниками интерактивных представлений и развлечений.

Гостями гала-концерта стали популярные белорусские исполнители: Александр Солодуха, Александр Патлис, Михаил Радж. Завершили программу выступление хедлайнера фестиваля Дмитрия Колдуна и дискотека для всех зрителей и участников.

Организаторами фестиваля выступили БОО "Мир без границ" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Беларуси, фонда "ЭРИКС партнер по развитию".

Фото Александра Дидевича