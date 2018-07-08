ФОТОРЕПОРТАЖ: Финалистки конкурса "Королева Весна-2018" посетили стадион "Динамо"

За королевскую корону и главный титул конкурса "Королева Весна - 2018" сразятся восемь самых артистических и грациозных студенток из Армении, Беларуси, Латвии, России. "В этом году финальное театрализованное представление объединено темой "Путешествия на лайнере мечты", в котором сочетаются яркие дефиле и хореографические зарисовки, интеллектуальные и творческие конкурсы", - рассказали в пресс-службе. Победительницы удостаиваются титулов "Королева Весна", "Первая вице-Королева Весна", "Вторая вице-Королева Весна", а также "Королева Грация", "Королева Творчество", "Королева Артистизм", "Королева Обаяние". Внести свой вклад в проведение конкурса смогут и пользователи виртуальной сети путем голосования за "Королеву Весны online". Голосование будет проходить с 7 по 10 июля в группах "Молодежь Беларуси" и "Знамя юности" в соцсетях.

Финал XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018" пройдет в Минске 10 июля.

Арина Айриян

Анастасия Кобцева

Эвелина Ритиня

Зухра Мухарямова

Влада Водянова

Вероника Адамович

Валерия Кетова