ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме

В итальянском городе Парма в музее Ettore Guatelli 21 июля состоялось тожественное открытие выставки фотокорреспондента БЕЛТА по Гомельской области Сергея Холодилина "Наследие эпох".
Выставка отражает важные события современной истории итальянского народа и белорусские народные традиции. Экспозиция призвана способствовать укреплению и расширению культурного диалога.
Организация и проведение выставки осуществляется при поддержке региона Эмилия-Романья, мэрии города Парма, объединения "Педемонтана Парменсе" и консульства Беларуси в регионе Эмилия-Романья.
Выставка будет экспонироваться в музее "Ettore Guatelli" до 2 сентября.
Фото Сергея Холодилина
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