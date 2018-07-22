ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме

Во время открытия фотовыставки

В итальянском городе Парма в музее Ettore Guatelli 21 июля состоялось тожественное открытие выставки фотокорреспондента БЕЛТА по Гомельской области Сергея Холодилина "Наследие эпох".

Выставка отражает важные события современной истории итальянского народа и белорусские народные традиции. Экспозиция призвана способствовать укреплению и расширению культурного диалога.

Организация и проведение выставки осуществляется при поддержке региона Эмилия-Романья, мэрии города Парма, объединения "Педемонтана Парменсе" и консульства Беларуси в регионе Эмилия-Романья.

Выставка будет экспонироваться в музее "Ettore Guatelli" до 2 сентября.

Фото Сергея Холодилина

Гид музея Джанни Гуателли

Во время открытия фотовыставки

Экспозиция предметов быта итальянцев

Автор выставки фотокорреспондент БелТА по Гомельской области Сергей Холодилин с организаторами выставки

Сергей Холодилин на открытии выставки

Во время выступления коллективов гомельской областной филармонии

Во время выступления коллективов гомельской областной филармонии