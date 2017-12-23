ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт звезд мировой оперы прошел в Минске

Триумфаторы IV Минского международного Рождественского оперного конкурса выступили на гала-концерте звезд мировой оперы в Минске.
111 вокалистов поборолись за награды Рождественского оперного конкурса в Минске, который прошел на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.
В IV Минском международном Рождественском оперном конкурсе приняли участие 111 молодых вокалистов из 16 стран. Традиционно больше всего участников из России, Беларуси и Украины, также приехали певцы из Грузии, Казахстана, Армении, Израиля, США, Молдовы, Латвии, Китая, Азербайджана, Франции, Эстонии, Германии, Канады.
Конкурс вокалистов проходил в три тура, первые два - с концертмейстером, третий (финал) - в сопровождении оркестра. После первого тура из 111 человек осталось 30, а до финала дошли лишь 10.
Фото Геннадия Жинкова
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