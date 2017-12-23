ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт звезд мировой оперы прошел в Минске

Триумфаторы IV Минского международного Рождественского оперного конкурса выступили на гала-концерте звезд мировой оперы в Минске.

111 вокалистов поборолись за награды Рождественского оперного конкурса в Минске, который прошел на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

В IV Минском международном Рождественском оперном конкурсе приняли участие 111 молодых вокалистов из 16 стран. Традиционно больше всего участников из России, Беларуси и Украины, также приехали певцы из Грузии, Казахстана, Армении, Израиля, США, Молдовы, Латвии, Китая, Азербайджана, Франции, Эстонии, Германии, Канады.

Конкурс вокалистов проходил в три тура, первые два - с концертмейстером, третий (финал) - в сопровождении оркестра. После первого тура из 111 человек осталось 30, а до финала дошли лишь 10.

Фото Геннадия Жинкова

Исп. заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров

Исп. народный артист Украины Игорь Борко

Исп. Лаша Сеситашвили (Грузия)

Исп. заслуженная артистка Молдовы Татьяна Бусуек (Молдова)

Исп. лауреат международных конкурсов Олег Бударацкий (Россия)

Исп. Элен Карпантье (Франция)

Исп. лауреат III премии IV Минского международного Рождественского конкурса вокалистов Константин Сучков (Россия)

Исп. лауреат III премии IV Минского международного Рождественского конкурса вокалистов Александр Гелах (Беларусь)

Исп. лауреат II премии IV Минского международного Рождественского конкурса вокалистов Ксения Бахритдинова (Украина)

Исп. лауреат II премии IV Минского международного Рождественского конкурса вокалистов Мария Галкина (Беларусь)

Исп. лауреат I премии IV Минского международного Рождественского конкурса вокалистов Сергей Кайдалов (Россия)

Исп. обладатель Гран-при IV Минского международного Рождественского конкурса вокалистов Саргис Бажбеук-Меликян (Армения)

Исп. лауреат международных конкурсов Надежда Павлова (Россия)

Исп. Тигран Оганян (Армения)

Исп. лауреат международных конкурсов Надежда Кучер