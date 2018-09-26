ФОТОРЕПОРТАЖ: Художники трех стран представили свою трактовку современного пейзажа на выставке в Витебске

26 сентября в арт-центре Марка Шагала в Витебске открылась выставка пейзажей по международному проекту "Третье течение", посвященному жанровому искусству. Свои работы на выставке представили около 30 художников из Беларуси, Латвии и России. Выставка, которая организована музеем Марка Шагала в Витебске при поддержке консульства Латвии, будет работать до 16 октября.

Международный выставочный проект "Третье течение" - инициатива витебского художника Леонида Медведского. Третье течение - направление в музыке, которое объединяет классику и джаз, традицию и импровизацию. Основная цель выставок проекта - изучение современного состояния жанра как системы. Первая прошла в 2017 году и была посвящена портрету.

Фото Александра Хитрова