ФОТОРЕПОРТАЖ: Презентация книги "Город и замок Брест-Литовский"

10 марта в Бресте состоялась презентация книги "Город и замок Брест-Литовский", а также открылась выставка картографии "Брест: История на карте".

Авторы монографии "Город и замок Брест Литовский" - архитекторы, для которых история - не просто хобби, а предмет научных исследований. Андрей Воробей, директор местного благотворительного фонда "Фортификация Бреста" и Александр Жарков, главный архитектор Брестской области, член Белорусского союза архитекторов, - авторы публикаций по истории архитектуры и фортификации Бреста. В своей книге они делятся результатами научного анализа архитектурно-планировочной эволюции города и исследуют возможности включения историко-архитектурного наследия Бреста в современную городскую среду. Издание содержит множество чертежей, карт, планов, которые можно увидеть на выставке "Брест: история на карте".

Несколько экземпляров книг переданы в фонды библиотек города и городских музеев. Тираж книги составил всего 100 экземпляров. Из-за повышенного спроса планируется выпустить дополнительный тираж.

Краевед Петр Ольшевский представил на обозрение зрителям в экспозиции выставки "Брест: История на карте" оригиналы и копии гравюр и карт г.Бреста середины XIX - XX вв. Также в качестве экспонатов на выставке можно увидеть инструменты и приборы, имеющие отношения к картографии.

Петр Ольшевский проводит экскурсию по выставке

Выставка продлится до 20 апреля в Брестской областной научно-технической библиотеке.

Фото Вадима Якубенка