ФОТОРЕПОРТАЖ: "Копилка необычностей" открылась в Витебске

"Копилка необычностей" открылась 4 июля в Музее истории частного коллекционирования в Витебске. В экспозиции представлены произведения, созданные на специфических основах с помощью необычных материалов. Например, акварели на срезе яблочной косточки (чтобы их рассмотреть посетителям придется воспользоваться микроскопами), картины на птичьих перьях, бересте, морских камушках, пляжные сюжеты на листьях магнолии, увлекательные сюжеты из разноцветных пуговиц, тополиного пуха. И это далеко не полный перечень необычных экспонатов.

Роспись на листьях магнолии

Роспись на ракушках

Весьма интересные экспонаты предоставил петербургский художник Виталий Касаткин, который нашел себя в живописи нефтью. Материал наносится на пластик специально разработанным инструментом, образуя на поверхности объемные тактильные фактуры. Во время работы выставки на фестивале "Славянский базар в Витебске" состоится несколько бесплатных мастер-классов под руководством мастера. Их участники нарисуют нефтью карту Беларуси и пейзаж Витебска.

"Старый Витебск". Живопись нефтью

Главная драгоценность "Копилки необычайностей" - исполненная из чистого серебра модель храма Рождества Христова на Шипке. Уникальное творение Сергея Казначеева, настройщика музыкальных инструментов из Чебоксар, создавалось автором 26 лет. Тончайшее мастерство исполнения получило высокую оценку и признание авторитетных экспертов и искусствоведов.

Проект подготовлен Музеем истории частного коллекционирования совместно с Международной Гильдией Мастеров и музеем "Русский Левша".

Сергей Казначеев и его модель храма Рождества Христова на Шипке

Фото Александра Хитрова