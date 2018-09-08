ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль "Мiнск старажытны"

Международный фестиваль "Мiнск старажытны" стартовал 8 сентября в рамках празднования Дня города. На празднике в белорусской столице собрались представители клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья. В программе - рыцарские, конные турниры, турниры лучников, показательные выступления. Воссоздана атмосфера прошлых эпох: от Древнего Рима и времен викингов до Второй мировой войны.

Фото Геннадия Жинкова