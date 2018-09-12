ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный театральный фестиваль "Белая вежа" стартовал в Бресте

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу шестидневного театрального праздника открыла одна из последних премьер Национального академического театра имени Я.Купалы - комедия "Ревизор" в постановке Николая Пинигина и Дмитрия Тишко.

Зрителям представили современный взгляд на классическую комедию Гоголя. На сцене блистали Виктор Манаев, Зоя Белохвостик, Павел Харланчук-Южаков и другие купаловцы. На малой сцене театральная компания Пипа Уттона из английского Сомерсета представила моноспектакль "Маргарет", посвященный первой женщине - премьер-министру Великобритании.

На фестивале "Белая вежа" в 2016 году за исполнение роли Чарли Чаплина в одноименном спектакле Пип Уттон был награжден дипломом "За лучшую мужскую роль". XXIII Международный театральный фестиваль "Белая вежа" продлится по 16 сентября. В программе заявлены 26 спектаклей от 25 театральных коллективов из 10 стран.-0-

Спектакль "Наша жизнь – большой сценарий" театральной студии "Параллель" г.Барановичи

Пип Уттон в роли Маргарет Тетчер в спектакле "Маргарет"

Фото Вадима Якубёнка