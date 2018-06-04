ФОТОРЕПОРТАЖ: Обряд "Проводы русалки" прошел в Хойникском районе

Во время обряда

В агрогородке Великий Бор Хойникского района 3 июня прошел обряд "Проводы русалки", который в 2016 году получил статус историко-культурной ценности Беларуси.

Древнее ритуальное действо завершает так называемую русальную неделю - от Троицы до следующего воскресения. По народным традициям, это время, когда русалки выходят из воды к людям.

Фото Сергей Холодилин