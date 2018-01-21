ФОТОРЕПОРТАЖ: Обряд "Тянуть Коляду на дуба" провели в Минской области

Уникальный обряд "Тянуть Коляду на дуба" прошел в деревне Новины Березинского района 21 января.

В ходе обряда, завершающего колядные гулянья в Минской области, веселая процессия направляется к высокому дереву, на котором участникам надо повесить или посадить Коляду на дуб. Обряд "Тянуть Коляду на дуба" является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей.

Фото Оксаны Манчук.