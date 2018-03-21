ФОТОРЕПОРТАЖ: Открылась фотовыставка к 100-летию газеты "Могилевская правда"

Фотовыставка к 100-летию газеты "Могилевская правда" открылась 21 марта в Выставочном зале Могилева. Проект под названием "Возвращаясь к напечатанному" подготовила фотожурналист Ирина Савосина, более 25 проработавшая фотокорреспондентом издания. В состав экспозиции вошли 100 черно-белых репортажных фотографий из истории Могилевской области за период 1990-2010 годов.

Фото Олега Фойницкого

Во время фотовыставки

Ирина Савосина

Открывает фотовыставку начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома Инна Короткевич.

Во время фотовыставки

Ирина Савосина