ФОТОРЕПОРТАЖ: Открылась фотовыставка к 100-летию газеты "Могилевская правда"

Фотовыставка к 100-летию газеты "Могилевская правда" открылась 21 марта в Выставочном зале Могилева. Проект под названием "Возвращаясь к напечатанному" подготовила фотожурналист Ирина Савосина, более 25 проработавшая фотокорреспондентом издания. В состав экспозиции вошли 100 черно-белых репортажных фотографий из истории Могилевской области за период 1990-2010 годов.
Фото Олега Фойницкого
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