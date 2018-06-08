ФОТОРЕПОРТАЖ: Премьера спектакля "Комната невесты" состоялась в Хойниках

Молодой специалист Хойникского центра культуры "Мелиоратор" Полина Ходос представила на суд зрителя свою новую работу - драматическую комедию по пьесе Валентина Красногорова "Комната невесты".

События пьесы развиваются в ожидании исчезнувшего жениха в комнате невесты дворца бракосочетания. Персонажи комедии - только женщины в возрасте от 15 до 70 лет.

Постановка спектакля стала возможной благодаря реализации проекта "Содействие деятельности местных органов власти г. Хойники" при поддержке Европейской комиссии. Хойникский район как один из наиболее пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС получил этот грант два года назад и с успехом его реализует.

Фото Андрея Холодилина

Во время показа

Режиссер-постановщик Полина Ходос (в центре)