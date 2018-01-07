ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник духовной музыки в Витебске

Лучшие рождественские песни прозвучали на празднике духовной музыки в Витебске. Мероприятие объединило 7 января детские академические хоры Лепельской, Ушачской школ искусств, хоровые коллективы, ансамбли, солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов различных учреждений культуры Витебской области, а также струнный квартет из Екатеринбурга и детский хор из Нижнего Новгорода.
Организаторами праздника выступили главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома, областной методический центр народного творчества, Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа и Витебское епархиальное управление.
Фото Александра Хитрова
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