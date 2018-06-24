ФОТОРЕПОРТАЖ: "Рудабельскае Купалле" представили на празднике фольклорного искусства "Берагіня"

Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" прошел с 20 по 24 июня в городском поселке Октябрьский (Гомельская область), сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Участниками фестиваля стали аутентичные фольклорные коллективы художественного творчества из Беларуси, самобытные коллективы ближнего и дальнего зарубежья Программа предусматривала праздники народного творчества "Рудабельскі кірмаш", "Рудабельскі баль" и "Рудабельскае Купалле". Свои таланты показали исполнители народных бытовых танцев, музыканты, мастера различных видов ремесел, рассказчики прозы и другие.

Фото Сергей Холодилина