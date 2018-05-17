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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Чечерске прошел обрядовый праздник "Ушэсце"
Культура
17.05.2018 | 21:26
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В Чечерске прошел обрядовый праздник "Ушэсце".
Фото Сергея Холодилина
Теги
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Чечерск
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