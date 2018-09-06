ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле открылась персональная выставка Владимира Прокопцова

В Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялось открытие персональной выставки заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, члена Белорусского союза художников, генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь, уроженца Гомельской области Владимира Прокопцова.

Выставка живописных работ посвящается Году малой родины, а также 65-летию со дня рождения Владимира Прокопцова. Она называется "Мая Беларусь". Автор представил работы разных лет, но все они объединены ностальгией по малой родине - Добрушскому району.

Фото Сергея Холодилина