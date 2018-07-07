ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске отметили день рождения Марка Шагала

7 июля в Витебске прошли торжества, посвященные дню рождения Марка Шагала. На территории дома-музея художника состоялась презентация выставки по итогам IV Международного Шагаловского пленэра, затем - возложение цветов к памятнику мастера, а также праздник "В гостях у Марка и Беллы".
Своеобразным подарком художнику стала роза "Марка Шагала", которая расцвела на территории музея в эти дни.
Организаторами мероприятий выступили отдел культуры Витебского горисполкома и музей Марка Шагала в Витебске.
Фото Александра Хитрова
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