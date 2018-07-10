Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 июля 2018, Вт
+22°C
Переменная облачность EUR 2.3158
USD 1.9734
RUB 3.1589
Главное
Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района
Президент
Беларусь подготовит национальный план действий с учетом итогов партнерской проверки стресс-тестов АЭС
Общество
В Беларуси убрано 87% площадей озимого ячменя
Экономика
Сегодня в 18.20 "Евроопт" разыграет 56-ю квартиру в Минске, сразу пять автомобилей и денежные призы! Главного счастливчика определит Наталья Цилинская!
Общество
Беларусбанк открыл современное отделение в "Великом камне"
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Компания Microsoft представила бюджетный планшет Surface Go
16:25 Технологии
Беларусь заинтересована в широком изучении международного опыта достижения ЦУР
16:23 Политика
Водитель погрузчика погиб на стройке в Барановичском районе
16:05 Происшествия
Инфляция в Беларуси в июне составила 0,4%
16:04 Экономика
Беларусь стремится развивать партнерство с Турцией по всем направлениям - Мясникович
15:56 Экономика
В Минске перевернулось такси с пассажирами
15:52 Происшествия
В Минске врач подозревается в сексуальных действиях с подростком
15:48 Происшествия
Более 52 тыс. человек эвакуированы в Китае из-за надвигающегося тайфуна "Мария"
15:40 В мире
МВД опубликовало концепцию проекта закона о противодействии домашнему насилию
15:33 Общество
Скончался бывший председатель Верховного Совета БССР Николай Дементей
15:33 Общество
Минчанам предлагают продержаться 120 минут без телефона
15:27 Общество
Фотовыставка БЕЛТА отражает живую историю Беларуси - Шерстнев
15:25 Культура
Генпрокуратура выявила факты выплаты вознаграждений госпредставителям в убыточных организациях
15:24 Регионы
Астрономы обнаружили в ранней Вселенной яркий элемент
15:18 Калейдоскоп
Обсуждается поставка в Сирию белорусской автотехники для восстановления страны
15:07 Экономика
Семь белорусских экипажей примут участие в ЧМ по вертолетному спорту в Минске
15:06 Спорт
ЕС и НАТО усилят сотрудничество в борьбе с гибридными и киберугрозами
14:53 В мире
ЕЭК: ограничения на ввоз в Россию белорусской молочки не соответствуют праву ЕАЭС
14:40 Экономика
Пэрис Хилтон выходит замуж
14:34 Калейдоскоп
Модернизированный Ан-2 пополнит авиапарк ДОСААФ
14:27 Общество
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Фотовыставка БЕЛТА отражает живую историю Беларуси - Шерстнев

Культура 10.07.2018 | 15:25
Ирина Акулович и Николай Шерстнев
Ирина Акулович и Николай Шерстнев
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
Другие темы

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" отражает живую историю Беларуси. Об этом заявил сегодня на открытии юбилейной фотовыставки БЕЛТА председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставочный проект презентован в концертном зале "Витебск" в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Представленные фотографии отражают живую историю нашей страны с 1918 по 2018 год. О важности выставки говорить не приходится: она, безусловно, необходима и нашему поколению, и тем, кто за нами стоит, - младшим и будущим поколениям", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Руководитель региона высказал свое мнение о журналистах БЕЛТА. "Что отличает этих людей? Прежде всего оперативность работы: любая информация подается очень быстро. Порядочность. Немаловажно сегодня подать информацию оперативно, но нужно сделать это еще порядочно и профессионально. Эти качества присущи работникам БЕЛТА, и я благодарен возможности работать с профессионалами своего дела", - сказал Николай Шерстнев.

Председатель облисполкома тепло поздравил с юбилеем Белорусское телеграфное агентство и вручил генеральному директору БЕЛТА Ирине Акулович благодарность за значительный вклад в освещение социально-экономической и общественно-политической жизни Витебской области.

Николай Шерстнев
Николай Шерстнев

По словам Ирины Акулович, экспозиция фотовыставки сформирована в основном из фотографий простых людей: врачей, учителей, строителей. "Это люди, которые своим трудом пишут историю Беларуси. Мне очень хочется, чтобы у нас с вами было здоровье и хорошее настроение, потому что нам эту историю писать дальше", - сказала гендиректор БЕЛТА.

Выступает Ирина Акулович
Выступает Ирина Акулович

Ирина Акулович также отметила, что в архивах фотохроники БЕЛТА насчитывается около 400 тыс. фотографий, в том числе около 40 тыс. - в негативах, еще не оцифрованные. "Это снимки, с которыми невероятно интересно знакомиться, видеть эмоции и чувства людей. И за эту неделю фотохроника БЕЛТА пополнится очень серьезным багажом фотографий, ведь на "Славянском базаре" предстоит много работы", - добавила руководитель агентства.

Юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" начала путешествие по Беларуси 19 июня. Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М. Никсона. На снимках представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела.

Звезд "Славянского базара" за всю историю форума можно увидеть на фотовыставке БЕЛТАЗвезд "Славянского базара" за всю историю форума можно увидеть на фотовыставке БЕЛТА
Юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" начала путешествие по Беларуси 19 июня. Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. В каждом из городов она дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона.

В каждом из городов она дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона. В Витебске это 26 фотостендов с более чем 50 снимками, на которых запечатлены интересные моменты фестиваля "Славянский базар" за все годы его проведения. Посетители экспозиции смогут взглянуть по-новому на любимых артистов: многие из звезд попали в объектив не только во время выступлений, но и в неформальной обстановке - в городе, в момент общения.

Фотовыставка "Імгненні стагоддзя" уже прошла в Бресте и Минске. До конца года ее увидят все областные центры.-0-

Фото Александра Хитрова

﻿
Теги
Акулович, БЕЛТА, Витебск, выставка, Шерстнев
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3158 BYN 2.312 BYN 2.319 BYN
USD
1.9734 BYN 1.971 BYN 1.977 BYN
RUB
3.1589 BYN 3.145 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Белорусская АЭС способна выдержать землетрясение в 7 баллов
Все видео

Фотоновости

Брифинг о результатах партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС прошел в пресс-центре БЕЛТА
Все фото

Инфографика

СПК "Колхоз "Родина" СПК "Колхоз "Родина" находится в деревне Вишов Белыничского района Могилевской области.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций
Лукашенко подарил Geely Atlas коллективу белыничского колхоза "Родина"
Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района
Политика
Айнарс Латковскис и Владимир Андрейченко Беларусь и Латвия имеют все условия для наращивания политического и экономического сотрудничества
Беларусь заинтересована в широком изучении международного опыта достижения ЦУР
Поправки белорусских парламентариев включены в резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ
Экономика
Резолюция Беларуси по цифровой экономике будет включена в Берлинскую декларацию ПА ОБСЕ
Инфляция в Беларуси в июне составила 0,4%
Беларусь стремится развивать партнерство с Турцией по всем направлениям - Мясникович
Происшествия
Фото ОГАИ Минского района Шесть человек пострадали в лобовом столкновении авто под Минском
Водитель погрузчика погиб на стройке в Барановичском районе
В Минске перевернулось такси с пассажирами
Общество
Фото из архива Медикам во втором полугодии поднимут зарплаты
МВД опубликовало концепцию проекта закона о противодействии домашнему насилию
Скончался бывший председатель Верховного Совета БССР Николай Дементей
Регионы
Александр Лапотентов и Александр Лукашенко От оплаты коммуналки до стипендии школьникам - как мотивируют работников в белыничском колхозе "Родина"
Генпрокуратура выявила факты выплаты вознаграждений госпредставителям в убыточных организациях
Китайский инвестор намерен создать деревообрабатывающее и мебельное производства в СЭЗ "Витебск"
Спорт
Георгий Катулин Катулин: мнения шефов миссий команд будут учтены при подготовке к Европейским играм в Минске
Семь белорусских экипажей примут участие в ЧМ по вертолетному спорту в Минске
Футболисты сборной Англии на тренировке сыграли в салки
Технологии
Компания Microsoft представила бюджетный планшет Surface Go
Apple добавит в iPhone поддержку двух сим-карт
Корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к МКС
В мире
Во время подписания декларации. Фото НАТО ЕС и НАТО усилят сотрудничество в борьбе с гибридными и киберугрозами
Более 52 тыс. человек эвакуированы в Китае из-за надвигающегося тайфуна "Мария"
Оставшихся школьников и их тренера вывели из пещеры Кхао Луанг
Калейдоскоп
Гигантский айсберг откололся от Гренландии
Астрономы обнаружили в ранней Вселенной яркий элемент
Пэрис Хилтон выходит замуж
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия