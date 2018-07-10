Фотовыставка БЕЛТА отражает живую историю Беларуси - Шерстнев

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" отражает живую историю Беларуси. Об этом заявил сегодня на открытии юбилейной фотовыставки БЕЛТА председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.
Выставочный проект презентован в концертном зале "Витебск" в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Представленные фотографии отражают живую историю нашей страны с 1918 по 2018 год. О важности выставки говорить не приходится: она, безусловно, необходима и нашему поколению, и тем, кто за нами стоит, - младшим и будущим поколениям", - подчеркнул Николай Шерстнев.
Руководитель региона высказал свое мнение о журналистах БЕЛТА. "Что отличает этих людей? Прежде всего оперативность работы: любая информация подается очень быстро. Порядочность. Немаловажно сегодня подать информацию оперативно, но нужно сделать это еще порядочно и профессионально. Эти качества присущи работникам БЕЛТА, и я благодарен возможности работать с профессионалами своего дела", - сказал Николай Шерстнев.
Председатель облисполкома тепло поздравил с юбилеем Белорусское телеграфное агентство и вручил генеральному директору БЕЛТА Ирине Акулович благодарность за значительный вклад в освещение социально-экономической и общественно-политической жизни Витебской области.
По словам Ирины Акулович, экспозиция фотовыставки сформирована в основном из фотографий простых людей: врачей, учителей, строителей. "Это люди, которые своим трудом пишут историю Беларуси. Мне очень хочется, чтобы у нас с вами было здоровье и хорошее настроение, потому что нам эту историю писать дальше", - сказала гендиректор БЕЛТА.
Ирина Акулович также отметила, что в архивах фотохроники БЕЛТА насчитывается около 400 тыс. фотографий, в том числе около 40 тыс. - в негативах, еще не оцифрованные. "Это снимки, с которыми невероятно интересно знакомиться, видеть эмоции и чувства людей. И за эту неделю фотохроника БЕЛТА пополнится очень серьезным багажом фотографий, ведь на "Славянском базаре" предстоит много работы", - добавила руководитель агентства.
Юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" начала путешествие по Беларуси 19 июня. Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М. Никсона. На снимках представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела.
В каждом из городов она дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона. В Витебске это 26 фотостендов с более чем 50 снимками, на которых запечатлены интересные моменты фестиваля "Славянский базар" за все годы его проведения. Посетители экспозиции смогут взглянуть по-новому на любимых артистов: многие из звезд попали в объектив не только во время выступлений, но и в неформальной обстановке - в городе, в момент общения.
Фотовыставка "Імгненні стагоддзя" уже прошла в Бресте и Минске. До конца года ее увидят все областные центры.-0-
Фото Александра Хитрова
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