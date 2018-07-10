Фотовыставка БЕЛТА отражает живую историю Беларуси - Шерстнев

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" отражает живую историю Беларуси. Об этом заявил сегодня на открытии юбилейной фотовыставки БЕЛТА председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставочный проект презентован в концертном зале "Витебск" в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Представленные фотографии отражают живую историю нашей страны с 1918 по 2018 год. О важности выставки говорить не приходится: она, безусловно, необходима и нашему поколению, и тем, кто за нами стоит, - младшим и будущим поколениям", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Руководитель региона высказал свое мнение о журналистах БЕЛТА. "Что отличает этих людей? Прежде всего оперативность работы: любая информация подается очень быстро. Порядочность. Немаловажно сегодня подать информацию оперативно, но нужно сделать это еще порядочно и профессионально. Эти качества присущи работникам БЕЛТА, и я благодарен возможности работать с профессионалами своего дела", - сказал Николай Шерстнев.

Председатель облисполкома тепло поздравил с юбилеем Белорусское телеграфное агентство и вручил генеральному директору БЕЛТА Ирине Акулович благодарность за значительный вклад в освещение социально-экономической и общественно-политической жизни Витебской области.

Николай Шерстнев

По словам Ирины Акулович, экспозиция фотовыставки сформирована в основном из фотографий простых людей: врачей, учителей, строителей. "Это люди, которые своим трудом пишут историю Беларуси. Мне очень хочется, чтобы у нас с вами было здоровье и хорошее настроение, потому что нам эту историю писать дальше", - сказала гендиректор БЕЛТА.

Выступает Ирина Акулович

Ирина Акулович также отметила, что в архивах фотохроники БЕЛТА насчитывается около 400 тыс. фотографий, в том числе около 40 тыс. - в негативах, еще не оцифрованные. "Это снимки, с которыми невероятно интересно знакомиться, видеть эмоции и чувства людей. И за эту неделю фотохроника БЕЛТА пополнится очень серьезным багажом фотографий, ведь на "Славянском базаре" предстоит много работы", - добавила руководитель агентства.

Юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" начала путешествие по Беларуси 19 июня. Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М. Никсона. На снимках представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела.

Звезд "Славянского базара" за всю историю форума можно увидеть на фотовыставке БЕЛТА Юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" начала путешествие по Беларуси 19 июня. Экспозиция отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. В каждом из городов она дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона.

В каждом из городов она дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона. В Витебске это 26 фотостендов с более чем 50 снимками, на которых запечатлены интересные моменты фестиваля "Славянский базар" за все годы его проведения. Посетители экспозиции смогут взглянуть по-новому на любимых артистов: многие из звезд попали в объектив не только во время выступлений, но и в неформальной обстановке - в городе, в момент общения.

Фотовыставка "Імгненні стагоддзя" уже прошла в Бресте и Минске. До конца года ее увидят все областные центры.-0-

Фото Александра Хитрова