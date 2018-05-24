Фотовыставка "Проекты в лицах" открывает в Минске четвертый сезон

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 29 мая стартует четвертый сезон передвижной фотовыставки "Проекты в лицах", которая расскажет о проектах, реализуемых на территории Беларуси и финансируемых Европейским союзом, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

За три предыдущих года выставка побывала в 23 крупных и малых городах Беларуси, представила 71 проект и то, как он изменил жизнь людей к лучшему, через персональную историю. Эта концепция сохранилась и в 2018 году. Посетители смогут увидеть у входа в Центральный детский парк им. М.Горького фото 29 проектов. Их основные темы - зеленая экономика, развитие сельских территорий, образование, туризм, культура, бизнес и инклюзивные практики.

В церемонии открытия выставки планируется участие главы представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, представителя МИД Беларуси.

Перед приглашенными и гостями выступят автор фоторабот Юлия Мацкевич и герой проекта "Новополоцк - от инклюзивной школы к инклюзивному городу", ученик 9 класса СШ №8 Новополоцка Даниил Савенок. Кроме фотографий можно будет ознакомиться с кратким описанием каждого проекта и достигнутыми результатами.

Выставка будет работать в Минске до 10 июня, затем она побывает еще в 13 белорусских городах.

Европейский союз выступает одним из крупнейший в мире доноров программ сотрудничества. Объем финансирования со стороны ЕС проектов и программ в Беларуси - около 29 млн евро в год.-0-