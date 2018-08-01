Фотовыставка в Музее истории Минска расскажет об объектах ЮНЕСКО Польши

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка в Музее истории города Минска, которая откроется 5 августа, расскажет об объектах ЮНЕСКО Польши, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Вернисаж уличной выставки "Польша - страна объектов ЮНЕСКО", подготовленной Министерством иностранных дел Польши, Польской туристической организацией, Польским институтом в Минске и ГУ "Музей истории города Минска" к празднованию Дня Польши в Минске, состоится 5 августа в 12.00.

Гости выставки, которая будет работать до 26 августа, смогут совершить неповторимое путешествие по уникальным сокровищам истории и природы Польши. Это страна может похвастаться пятнадцатью из почти тысячи объектов, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме исторических центров Кракова и Торуни с их древними зданиями, Польша гордится варшавским Старым городом. Столица поразила экспертов ЮНЕСКО масштабом реконструкционных работ, беспрецедентных в истории человечества.

Средневековый замок в Мальборке дополнил перечень польских ценностей в престижном списке. Это самое большое кирпичное здание в мире.

Польша привлекает туристов необычными ландшафтами, парками, деревянными костелами и церквями - свидетельством профессионализма старых мастеров и почета религии. Страна гордится выдающимся архитектурным шедевром - Залом Столетия во Вроцлаве.

Среди природных объектов в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО Беловежская пуща представляет собой комплекс реликтовых лесов, уникальный в масштабе всей Европы.

Аушвиц-Биркенау - немецкий нацистский концентрационный лагерь и лагерь смерти (1940-1945) - объект, который занял достойное место в памяти людей и в Списке Всемирного наследия.

Последним, пятнадцатым, объектом, внесенным в Список ЮНЕСКО в начале июля текущего года, стали Тарновские Горы - уникальный горнопромышленный центр, бывшие шахты, где велась добыча серебряной руды, свинца, цинка, а также питьевой и промышленной воды.

Вход на выставку свободный.-0-