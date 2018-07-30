Французский актер Жан Рено отмечает юбилей

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французскому актеру театра и кино Жану Рено сегодня исполняется 70 лет.

В его фильмографии около сотни картин, но больше всего зрителям он полюбился благодаря ролям в лентах "Леон", "Голубая бездна", "Невезучие", "Французский поцелуй", "Годзилла", "Пришельцы", "Васаби".

Настоящее имя актера Хуан Морено-и-Эррера Хименес. Он родился в Касабланке (Марокко) 30 июля 1948 года в семье выходцев из Испании, которые бежали в Северную Африку в поисках работы.

В юном возрасте переехал во Францию, но, чтобы получить гражданство, пришлось отслужить в армии. Курс специальной подготовки, который он прошел во время службы в армии, помог ему в дальнейшем играть в кино крутых парней.

Жан Рено с детства увлекался театром. С 1970 года стал брать уроки актерского мастерства, а уже в 1974-м дебютировал в телепостановках и на подмостках театра Ecce Homo. Тогда же и был придумал псевдоним Жан Рено.

До начала полноценной актерской карьеры Рено пришлось поработать шофером, бухгалтером и таможенником. Только в 1979 году он получил дебютную роль в фильме "Гипотеза украденной любви", позже он сыграл эпизодических персонажей у режиссера Коста-Гавраса в "Свете женщины" и был партнером Роми Шнайдер в "Прохожей из Сан-Суси".

Популярность пришла к актеру после знакомства с молодым режиссером Люком Бессонном, который дал ему главную роль в фильме "Голубая бездна" (1988). Именно эта роль принесла Рено настоящий успех и любовь зрителей. Романтический имидж ныряльщика он сменил в следующей картине Бессона "Никита" (1990) на роль "чистильщика", безжалостного наемного убийцы. Далее был нашумевший фильм "Леон" (1994) - история внезапной дружбы и привязанности гангстера и ребенка.

После работы с Люком Бессонном на Жана Рено обратил внимание Голливуд. Наиболее известные его роли, сыгранные там: "Годзилла", "Ронин", "Код да Винчи", "Французский поцелуй" и "Миссия: невыполнима".

В 1993 году Жан Рено снялся в фантастической французской комедии Жана-Мари Пуаре "Пришельцы". Картина получила большие кассовые сборы, поэтому спустя несколько лет вышли еще две части: "Пришельцы II: Коридоры времени", "Пришельцы в Америке", "Пришельцы 3: Революция".

Рено был трижды женат. От первой супруги имеет дочь Сандру и сына Микаэля. Вторая супруга подарила актеру сына Тома и дочь Серену. В июле 2006 года Жан женился на румынской модели и актрисе Софии Борука, с которой живет до сих пор. В мае 2009 года появился на свет их общий сын Сьело, а в 2011 году родился и второй мальчик - Дин.

Свободно говорит на пяти языках: испанском, английском, французском, итальянском и арабском.

Среди последних работ Рено - роли в кинолентах "Путешествие Гектора в поисках счастья", "Красное такси", "Братья ветра", "Пришельцы 3: Революция", "Семейное ограбление", "Девушка в тумане".

Жан Рено - кавалер ордена Почетного легиона, офицер Национального ордена Заслуг, офицер ордена Искусств и Литературы, офицер ордена Почетного легиона.-0-