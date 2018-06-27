Французский детектив о поисках своего "я" покажут в Верхнем городе 30 июня

Кадр из фильма "Дама в очках и с ружьем в автомобиле"

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский детектив "Дама в очках и с ружьем в автомобиле" покажут в историческом центре Минска 30 июня во время киносеанса под открытым небом, сообщили БЕЛТА в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

Картина режиссера Жоанн Сфар, вышедшая на экраны в 2015 году, повествует о прекрасной, чувственной, импульсивной, упрямой и незадачливой девушке. Она хотела осуществить мечту - увидеть море, а в результате попала в невероятную переделку. В чужом автомобиле и с трупом в багажнике, скрываясь от полиции и рискуя собственной жизнью, девушка пытается убедить себя в том, что еще не окончательно сошла с ума и что она - это она, а не кто-то другой.

Проект Open air CINEMA стартовал 9 июня. Кинокартины различных жанров демонстрируются еженедельно по вечерам во дворике отеля "Монастырский". Вход свободный, начало в 21.30.

Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома. Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Первой во время праздника "День многонациональной России" минчанам показали советскую лирическую комедию режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".-0-