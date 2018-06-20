Французский фильм-катастрофу покажут в Верхнем городе 23 июня

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский фильм-катастрофу покажут минчанам 23 июня во время сеанса на открытом воздухе в Верхнем городе, сообщили БЕЛТА в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

Сеть кинотеатров КиноМинска при поддержке Мингорисполкома с 9 июня возобновила еженедельные вечерние показы кино на открытом воздухе по проекту Open Air CINEMA. Место встречи - дворик отеля "Монастырский", начало сеансов в 21.30. На 23 июня запланирован показ французского фильма-катастрофы "Ураган: Одиссея ветра".

Путь "взбунтовавшегося ветра" от Африки до берегов Америки на протяжении тысячи съемочных дней отслеживала команда отважных кинематографистов и представителей NASA, находясь в самом сердце стихии. Ценой их невероятных усилий был создан уникальный экранный документ и одновременно завораживающее зрелище.

Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Вход свободный.-0-