Французскую комедийную мелодраму покажут в Верхнем городе 25 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французскую комедийную мелодраму о любви и семейных ценностях покажут 25 августа на открытом воздухе в историческом центре Минска, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Сеть кинотеатров "КиноМинска" при поддержке Мингорисполкома с 9 июня возобновила еженедельные вечерние показы кино по проекту Open Air Cinema. Место встречи - дворик отеля "Монастырский", начало сеанса в 21.00.

Зрителям представят мелодраму режиссера Жан-Поля Раппно "Образцовые семьи" (2015 года). Стремясь отстоять интересы семьи, успешный бизнесмен Жером Варен начинает действовать спонтанно и не всегда обдуманно. Он прерывает деловую поездку и отправляется в родовое поместье, ставшее причиной судебной тяжбы. Здесь, встречаясь с друзьями детства, герой оказывается в плену интриг, в центре которых - женщина. В нее Жером влюбляется без оглядки. Зрителей ждет прекрасный актерский ансамбль, сюжетная интрига и комедийные повороты.

Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Вход бесплатный.-0-