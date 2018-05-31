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Галерея "Арт-Беларусь" познакомит с графикой художников Парижской школы

Культура 31.05.2018 | 12:37
Фото из архива
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Графика художников Парижской школы будет представлена на выставке "Герои. Праведники. Артисты" в галерее "Арт-Беларусь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в галерее.

В экспозицию, которая откроется 5 июня, войдут произведения Марка Шагала, Осипа Цадкина, Осипа Любича и Якова Балглея. Это произведения из частной коллекции Светланы Филатовой (Германия).

Выставка органично вписывается в общую концепцию проекта "Арт-Беларусь", основой которого является собрание произведений искусства художников, родившихся на территории современной Беларуси, но получивших мировое признание за ее пределами. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка, которую можно увидеть в постоянной экспозиции галереи, дает возможность познакомиться с живописной манерой художников. Выставка "Герои. Праведники. Артисты" фокусируется на деталях, которые мастерски передаются именно в графике. Название выставки неслучайно, оно следует из тематического разделения галерейного пространства.

Первая часть - "Герои" - расскажет об Осипе Цадкине и его знаменитой серии "Подвиги Геракла", где объединилась мощь античной мифологии и творческое начало художника. Во второй части экспозиции под названием "Праведники" на примере работ Марка Шагала и Якова Балглея зрителю представится возможность увидеть, как еврейская религиозная традиция повлияла на восприятие окружающего мира художниками. Третья часть - "Артисты", в которую войдут графические листы Осипа Любича из серии "Цирк", - покажет одновременную легкость и небывалую отвагу актеров циркового искусства.

Выставка продлится до 30 июня.-0-

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выставка, Минск
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