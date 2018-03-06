Гальперович: меня вдохновляет родная земля

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Источником вдохновения для известного белорусского поэта, директора международного радио "Беларусь" Наума Гальперовича является родная земля, рассказал поэт корреспонденту БЕЛТА.

"Меня вдохновляет родная земля, родной край. Возможности для творчества я ищу и в своей работе. Многие проекты и интерактивные акции - тоже в каком-то смысле мое творчество. Радио "Беларусь" рассказывает миру о нашей стране. А миру о Беларуси нужно рассказывать с любовью. И лучше, чем человек, который любит свою родину, о Беларуси не расскажет никто", - отметил Наум Гальперович.

Директор радио подчеркнул, что Полоцк (малая родина поэта) занимает особое место в его жизни. "В каждой моей книге присутствует Полоцк. Этот город - знаковое место для меня. Башни Софийского собора, Спасо-Ефросиниевский монастырь, недалеко от которого был мой дом. Моя жизнь прошла под знаком этих славных мест", - сказал Наум Гальперович.

Любовь к малой родине - сквозная тема в творчестве Наума Гальперовича. На XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке была представлена книга "Сафійка. Полацк. Родны край". Директор радио "Беларусь" - составитель этой книги. По его словам, в сборник вошли произведения о Полоцке тех авторов, которые писали об этом городе, были связаны с Полоччиной жизнью и деятельностью. "Книга состоит из трех разделов. В первом "Ад Скарыны пачатак" размещены произведения Франциска Скорины, Максима Богдановича, Алеся Дудара, Владимира Короткевича и др. Второй раздел "Натхненыя Полацкам" включает в себя творчество людей, писавших об этом городе: здесь читатель найдет произведения Алеся Карлюкевича, Рыгора Бородулина, Наума Гальперовича, Валентина Лукши и др. Третий раздел под названием "Вежы Сафii" - это произведения членов литературного объединения "Наддзвінне".

Также он сообщил о скором выходе своей новой книги "На скрыжаванні сноў". "Это книга о жизненных коллизиях, это воспоминания детства, ностальгия по светлым чувствам, рассуждения о человеческой судьбе. Это моя духовная и жизненная биография, которая, я надеюсь, найдет отклик у читателей. В стихах я передаю свои чувства, свое ощущение мира. Я считаю, поэт - это тот человек, который умеет слушать шепот небес. Потому что не мы пишем стихи, а стихи пишут нас", - заключил белорусский поэт.-0-