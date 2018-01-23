Гастроли Гродненского областного драмтеатра пройдут в Минске 27-28 января

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гастроли Гродненского областного драматического театра пройдут в Минске 27-28 января, сообщили БЕЛТА в Драматическом театре Белорусской армии.

Гродненские актеры сыграют два спектакля: "Священные чудовища" (27 января) и "Незаконное вторжение" (28 января).

"Священные чудовища" - это мелодрама Жана Кокто о театре. "Наши поклонники не осмеливаются приходить за кулисы - в этом их главная ошибка!" - говорит героиня пьесы, актриса Эстер, зрительнице в зале. И вслед за драматургом авторы постановки приглашают всех в свой странный мир, где искусственно все, кроме чувств, страстей, слез и смеха. Гродненцы прислушались к рекомендациям Жана Кокто и играют спектакль вне конкретной эпохи и страны. Они играют о себе.

Премьера состоялась 29 сентября 2017 года. Режиссер-постановщик - Геннадий Мушперт. Художник-постановщик - Надежда Белова. Музыкальное оформление Анатолия Кандыбы. В спектакле заняты актеры Оксана Пликус, Александр Кологрив, Мария Бутримович, Ирина Купченко, Анастасия Мучко.

Лирическая комедия "Незаконное вторжение" в оригинале называлась "Скват" (squat в переводе с английского - незаконное, самовольное вселение в пустующий дом). Ее автор Жан-Мария Шевре в 2000 году удостоился премии ООН, а через год номинировалась на премию Мольера.

Вечерний Париж. Квартира в респектабельном районе. Две немолодые обеспеченные дамы возвращаются с курорта домой. Но за дверью их ждет вечеринка и совершенно незнакомые люди: симпатичный араб, сексапильная полька и отзывчивый португалец… Сюжет парадоксален и непредсказуем, а развязка удивит даже самих героев.

Поставил спектакль в 2014 году заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко. Художник-постановщий - Ольга Щербинская. Музыкальное оформление Анатолия Кандыбы. В спектакле играют Елена Красикова, Валентина Харитонова, Николай Вилимович, Татьяна Вилимович, Мария Мелешко, Алла Лукьянова, Сергей Савко.-0-