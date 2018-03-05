Гэри Олдман и Фрэнсис МакДорманд получили "Оскара" в номинациях за лучшую мужскую и женскую роли

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Гэри Олдман и Фрэнсис МакДорманд стали обладателями "Оскара" в номинациях за лучшую мужскую и женскую роли, передают информационные агентства.

Победу Гэри Олдману принесла роль в фильме "Темные времена", где он сыграл Уинстона Черчилля. Это первый "Оскар" в карьере актера. Для его коллеги Фрэнсис МакДорманд нынешняя награда уже шестая по счету. "Оскара" ей вручили за роль в кинокартине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Фрэнсис МакДорманд

Как сообщалось, победителем в номинации "Лучший режиссер" стал Гильермо дель Торо ("Форма воды"). Определились также победители в номинациях за лучшую мужскую и женскую роль второго плана. Это Сэм Рокуэлл ("Три билборда за границей Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Тоня против всех").

Лучший фильм на иностранном языке, по мнению академиков премии, - "Фантастическая женщина" режиссера Себастьяна Лелео. Кинокартина рассказывает о жизни транссексуала. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, претендовавший на победу в той же номинации, статуэтку не получил. Лучшим анимационным фильмом стала "Тайна Коко".-0-

Фото Reuters