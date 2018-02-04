Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США за фильм "Форма воды"

Мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США за свою нашумевшую работу "Форма воды", сообщают информационные агентства.
70-я церемония вручения наград прошла в субботу в Лос-Анджелесе.
Конкурентами победителя были следующие режиссеры: Кристофер Нолан с драмой "Дюнкерк", Джордан Пил с картиной "Прочь", Мартин Макдона с лентой "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и Грета Гервиг с работой "Леди Бёрд".
"Форма воды" – это фильм об истории любви немой женщины и человека-амфибии. Лента, к слову, номинирована на 13 премий "Оскар", в том числе она претендует на звание лучшего фильма года.
Ранее Гильермо дель Торо за этот фильм получил "Золотой глобус".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4667 BYN
|2.46 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9744 BYN
|1.972 BYN
|1.9755 BYN
|RUB
|3.5194 BYN
|3.5 BYN
|3.525 BYN