Главную награду "Оскара" получил фильм "Форма воды"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе назвали победителя в главной номинации кинопремии "Оскар", передают информационные агентства.
Лучшим фильмом года стала американская кинокартина Гильермо дель Торо "Форма воды". Это мелодрама, которая повествует о любви немой уборщицы в секретной военной лаборатории и изучаемого здесь гуманоида-амфибии.
Всего на победу в этой номинации претендовали девять фильмов, среди которых "Темные времена", "Дюнкерк", "Секретное досье" и другие.
Ранее Гильермо дель Торо получил статуэтку как лучший режиссер.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN