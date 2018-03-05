Главную награду "Оскара" получил фильм "Форма воды"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе назвали победителя в главной номинации кинопремии "Оскар", передают информационные агентства.
Лучшим фильмом года стала американская кинокартина Гильермо дель Торо "Форма воды". Это мелодрама, которая повествует о любви немой уборщицы в секретной военной лаборатории и изучаемого здесь гуманоида-амфибии.
Всего на победу в этой номинации претендовали девять фильмов, среди которых "Темные времена", "Дюнкерк", "Секретное досье" и другие.
Ранее Гильермо дель Торо получил статуэтку как лучший режиссер.-0-
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