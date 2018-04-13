Глубокский фестиваль "Дударскі рэй" посвятили Игнату Буйницкому

13 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Второй фестиваль дударских регионов "Дударскі рэй" пройдет в Глубоком 4-6 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Глубокском райисполкоме.

На праздник дуды (древний инструмент сродни волынке) соберутся дудари из Беларуси, Польши, Словакии, Чехии, Латвии, Португалии. В трехдневной программе концерты, вечеринки, выставки и торжественная служба в костеле. На всех мероприятиях главная роль будет отведена именно дуде.

Нынешний фестиваль пройдет под знаком известного земляка Игната Буйницкого. Участники праздника побывают на малой родине основателя первого профессионального белорусского театра в деревне Прозороки. В райисполкоме пояснили, что название фестиваля взято из стихотворных строк Янки Купалы, посвященных Игнату Буйницкому.

К слову, известно, что в составе трупы Буйницкого был и дударь по имени Адам Шульга.

В Глубокском районе занялись возрождением традиции игры на дуде. "Дударскi рэй" также служит этой цели: участники фестиваля проведут мастер-классы и поделятся секретами искусства с юными глубочанами.

Первый фестиваль был организован в 2017 году. Тогда в Глубокое приехали дудари из семи стран. -0-