Американская актриса Патриция Морисон умерла в 103 года

Американская актриса Патриция Морисон умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщают информагентства.

Дебютировала Патриция Морисон в 1933 году на Бродвее, спустя пять лет подписала контракт с киностудией Paramount Pictures. Прославилась благодаря роли в бродвейском мюзикле "Целуй меня, Кэт". Также получила известность благодаря роли миссис Хильды Кортни в фильме "Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству".

Кроме того, снималась в таких фильмах, как "Песня Бернадетт", "Без любви".

На театральной сцене выступала вплоть до 2000-х годов. Позднее занялась изобразительным искусством, ее выставки проходили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Японии.

В последние годы Патриция Морисон проживала в Лос-Анджелесе, поддерживая театры и организации, связанные с кинематографом.-0-