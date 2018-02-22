Голографические Библию Скорины и Евангелие Мстиславца можно увидеть на выставке в НББ

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старопечатные издания - Библию Франциска Скорины, Евангелие Петра Мстиславца, Новый Завет и Псалтирь - смогут увидеть посетители выставки художественных голограмм "Голография-2018. Минск" - "Просвещение. Познание. Прогресс" в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в НББ.
На выставке всего будет представлено около 150 тематически разнообразных голограмм. Среди экспонатов - атрибутика Великой Отечественной войны, христианские реликвии (крест Евфросинии Полоцкой, Жировичская икона Божией Матери, "Дары волхвов", Купятицкая икона Пресвятой Богородицы), музейные ценности (серия "Клады земли белорусской"), техника, растения, арт-композиции, природа, архитектура, звери, космические корабли, боевые самолеты и другое.
Впервые в голографической "записи" предстанут сокровища из фондов Национальной библиотеки Беларуси - старопечатные издания Библия Франциска Скорины (Прага, 1517-1519), Евангелие Петра Мстиславца (Вильно, 1575 год), Новый Завет и Псалтирь (Кутеин, 1652 год). Один из этих шедевров книжного искусства можно будет увидеть и в оригинале.
Все представленные голограммы созданы ведущими белорусскими предприятиями "Магия света" и "Голографическая индустрия", основателем которых является ученый с мировым именем Леонид Танин. Сегодня эти предприятия - лидеры в области производства голограмм на постсоветском пространстве, Беларусь же - одна из немногих стран, где создаются художественные голограммы.
Выставка будет работать с 23 февраля.-0-
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