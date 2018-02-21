Гомельчане в День родного языка попробуют себя в литературном караоке и пескографии

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Прытуліся да роднага слова" пройдет в День родного языка 21 февраля в Центральной городской библиотеке имени А.И.Герцена в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Акция проводится уже седьмой год, активно подключаются к ней филиалы сети публичных библиотек Гомеля. В этот день во всех библиотеках читателей ждут увлекательные и познавательные мероприятия: литературно-музыкальные композиции, викторины, презентации, выставки и т.д.

Участников акции ожидает множество интерактивных мероприятий. Так, знатоки творчества белорусских писателей смогут попробовать свои силы в литературном караоке. В игре "Беларускі рамонак" можно будет проверить себя в переводе с русского на белорусский язык и наоборот. Правильно выполненные задания позволят создать большой букет ромашек. В кулинарном шоу участникам предложат вспомнить блюда национальной кухни, которые сегодня не так часто встречаются в меню белорусов, и правильно подобрать ингредиенты для приготовления. А для самых маленьких читателей организаторы подготовили белорусские загадки, ответы на которые мальчики и девочки будут рисовать песком - технике пескографии малышей обучат профессионалы.

Мероприятия, посвященные Дню родного языка, пройдут и в других учреждениях культуры и образования. К примеру, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины приглашает всех желающих на тотальный диктант. В программе в том числе тематический флешмоб, брейн-ринг, конкурс чтецов.-0-