Гомельский драмтеатр представит фантазию по гоголевской "Шинели"

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр готовит премьеру спектакля "Гоголь. Fatum" по мотивам повести Н.В.Гоголя "Шинель", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе театра.

Над новой постановкой работают режиссер Юра Диваков, художник Татьяна Дивакова, композитор Эрик Орлов-Шимкус. В театре подчеркнули, что предлагаемая сценическая история - не инсценировка гоголевского произведения, а скорее - фантазия на тему "Шинели". "Это музыкально-пластические впечатления от жизни и творчества Николая Гоголя, от его повести", - сказал режиссер.

Зрителей приглашают поразмышлять о поисках своего предназначения в жизни, о судьбе и случайности, о взаимоотношениях с окружающим миром и о тотальном одиночестве "маленького человека".

Жанр спектакля его создатели обозначили как летаргию. "Это то состояние, которого всю жизнь страшился писатель", - пояснили в театре. Персонажи действа находятся на грани яви и сна, гоголевской фантасмагории и реальной жизни. Погружению в летаргию будет способствовать и минималистичная сценография, а также световые решения: светящиеся сценические конструкции и нестандартные световые приборы.

В спектакле заняты Александра Бычкова, Наталия Задорина, Юрий Зайцев, Елизавета Ольховка, Андрей Шидловский.

Премьерные показы состоятся 29 и 30 июня.-0-