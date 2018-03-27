Гомельский драмтеатр представит мистический детектив "Ваша сестра и пленница"

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр представит 30 марта премьеру спектакля "Ваша сестра и пленница", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь государственного учреждения Владимир Ступинский.

Жанр постановки по одноименной пьесе Людмилы Разумовской в театре определили как мистический детектив в двух действиях.

Спектакль перенесет зрителей в Британию середины XVI века. "Это история двух сестер: Марии Стюарт, королевы Шотландии, и Елизаветы I, английской королевы. Младшей Марии даны красота, молодость, мужское обожание. Елизавете - высокий пост, а к нему - личная неустроенность, весьма посредственная внешность, множество внутренних проблем. Однако однажды младшая сестра, став своего рода разменной монетой в крупной игре, где ставкой была корона, теряет все и вынуждена просить убежища у старшей. Новый дом оказался поначалу золотой клеткой, а потом и тюрьмой, ставшей последним пристанищем Марии", - рассказал Владимир Ступинский. Зрители станут свидетелями борьбы великих женщин, противостояния чувств и разума, желаний и долга, внутренних конфликтов и одиночества.

Режиссер постановки Яков Натапов, известный зрителю как автор нестандартных идей, и в этот раз удивит поклонников Мельпомены яркими находками. Специально для этой постановки художником Татьяной Стысиной созданы костюмы, максимально приближенные к платьям той эпохи. Атмосфера английского двора XVI века поддержана и музыкальным сопровождением.

Роль Елизаветы I исполнит народная артистка Беларуси Людмила Корхова, Марии Стюарт - Светлана Ефимова. Также в спектакле заняты Гиорги Чантурия, Юрий Зайцев, Михаил Гришечкин, Алексей Бычков, Александр Ильинский, Дмитрий Байков, Павел Кордик, Александр Лавринович и др.

Премьерные показы состоятся также 31 марта, 4, 15 апреля.-0-