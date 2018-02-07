Гомельский драмтеатр представит премьеру по пьесе Лопе де Вега "Изобретательная влюбленная"

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премьеру комедии по пьесе испанского драматурга и комедиографа Лопе де Вега "Изобретательная влюбленная" представит 1 марта Гомельский областной драматический театр, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь театра Владимир Ступинский.

Жанр постановки ее режиссер - заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М.Горького Сергей Ковальчик определил как "комедию плаща и шали в двух действиях".

"Это рассказ о любящей женщине, которая решила устранить все преграды на пути к своему счастью, - отметил Владимир Ступинский. - Невероятные сюжетные повороты приправлены романтическими признаниями и дуэлями, перевоплощениями, танцами и музыкой. Смешная и одновременно трогательная история, созданная испанским драматургом около пяти столетий назад, не оставит равнодушными зрителей XXI века". Впрочем, подчеркнул собеседник, спектакль не претендует на историческую точность: режиссер и художник стилизовали обстановку и костюмы персонажей, что позволило сделать историю о любви вневременной и понятной для современных людей. Сценография спектакля лаконичная, но выразительная. Яркие элементы - колокол, фонтан, яблоки и др. - в черно-белом пространстве обретут особую смысловую нагрузку, превратятся из статичных деталей в полноправных персонажей.

В день премьеры перед началом спектакля атмосферу Испании в фойе театра воссоздадут танцовщики фламенко.

Над спектаклем работали художник-постановщик Александра Карнажицкая, композитор Тимур Калиновский, хореограф Оксана Рожкова. В постановке заняты ведущие и молодые артисты облдрамтеатра: Федор Иванов, Наталия Задорина, Евгения Конькова, Владислав Карако, Анастасия Задорина, Юрий Мартинович, Александра Бычкова, Татьяна Кондратенко, Сергей Лагутенко, Андрей Шидловский, Александр Ильинский, Павел Соловьев.

Премьерные показы состоятся также 4, 8, 24 марта.

Как отметил пресс-секретарь, сотрудничество Сергея Ковальчика с Гомельским облдрамтеатром длится уже два десятилетия. Имя режиссера известно гомельчанам по таким спектаклям, как "Чей ребенок в саквояже", "Ха-ну-ма", "Летучая мышь", "Любовь в стиле барокко", "Любовь и голуби", а также по постановкам, адресованным юному зрителю.-0-