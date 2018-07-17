Гомельский драмтеатр завершает сезон премьерой "Любовь без тормозов"

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный коллектив Гомельского областного драматического театра завершает 79-й сезон премьерой спектакля "Любовь без тормозов", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь государственного учреждения Владимир Ступинский.

Комедию по пьесе белорусского драматурга Николая Рудковского впервые зрителю представит режиссер Андрей Шидловский.

На сцене развернется любовный треугольник, участниками которого станут замужняя молодая женщина и двое мужчин. Один из них - супруг, второй станет героем ее жизни после автокатастрофы. "Нынешнюю постановку можно назвать кино в театре. Персонажи одновременно будут вовлечены в сюжетные перипетии и на сцене, и на киноэкране, где они станут частью известных во всем мире фильмов. Зрителей ожидают богатый видеоряд, нестандартные решения и поступки главных героев и весьма неожиданный финал", - отметил Владимир Ступинский.

Над спектаклем также работают художник-постановщик Татьяна Стысина, хореограф Оксана Рожкова. Роли исполняют Михаил Гришечкин, Елизавета Ольховка, Дмитрий Байков, Татьяна Кондратенко, Денис Сыч, Евгений Перелыгин.

Премьерные показы состоятся 25 и 29 июля. Также в завершение театрального сезона зрители смогут увидеть уже полюбившиеся постановки, среди которых и премьеры этого сезона - "Гоголь. Fatum.", "Ваша сестра и пленница", "Изобретательная влюбленная". В августе труппа отправится в отпуск.-0-