Гомельский молодежный театр готовит премьеру спектакля "Королева красоты"

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской молодежный театр готовит премьеру спектакля "Королева красоты" по пьесе Мартина МакДонаха, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Труппа уже приступила к репетициям. Над спектаклем работает постановочная группа, знакомая гомельским зрителям по спектаклю "Метод": режиссер-постановщик Виталь Кравченко и художник-постановщик Кристина Баранова.

Жанр новой постановки режиссер определил как кухонный боевик. Сюжет основан на бескомпромиссной борьбе за свое счастье старой беспомощной матери и ее одинокой и несчастной дочери. "Темпераментное выяснение отношений между героинями выглядит то фарсом, то настоящим "кухонным боевиком". В ход идут любые средства, от банальных скандалов до демонстрации бумаг из психбольницы и обливания кипящим маслом", - прокомментировали в театре.

Мартин МакДонах - британско-ирландский драматург, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат кинопремий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Первая удача пришла к нему в 1997 году, когда 27-летний драматург представил свою пьесу "Королева красоты из Линэна". Уже в ней отразилась ключевая атмосфера произведений автора, когда абсурдная, почти гротескная жизнь героев, над которыми хочется посмеяться, сменяется трагической развязкой, заставляющей задуматься над поставленными проблемами. Пьесу поставили на Бродвее, а Мартин МакДонах получил множество театральных премий (например, Evening Standard и "Тони"). "Мартин МакДонах - первый драматург со времен Шекспира, четыре пьесы которого одновременно шли на подмостках Лондонского Королевского национального театра", - отметили в молодежном театре.

Гомельском зрителю историю "Королевы красоты" представят актеры Галина Анчишкина, Валерия Лагуто, Сергей Артеменко, Ярослав Кублицкий.

Премьерные показы запланированы на 20, 21, 22, 26 июля.-0-