Гомельский молодежный театр представит премьеру "Эдип"

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской молодежный театр представит 18 мая премьеру спектакля OEDIPUS ("Эдип") по пьесе древнегреческого драматурга, трагика Софокла "Царь Эдип", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Пьесу одного из величайших авторов античности на гомельской сцене ставит белорусский режиссер Юра Диваков.

Одной из тем спектакля является тема знания и незнания. С одной стороны, Эдип - мудрец. Именно как к мудрецу к нему приходят фиванские граждане - старейшины и юноши. Именно он заявляет о необходимости разгадать и на протяжении всей трагедии разгадывает загадку смерти прежнего царя Лая. Но одновременно Эдип и слепец, не знающий самого важного: кто он и откуда. В стремлении к истине он игнорирует все, о чем предупреждают его окружающие. Эдип - мудрец, который не мудр. Когда он, наконец, постигает горькую истину, что сам убил своего отца и женился на матери, он ослепляет себя и, теряя зрение, становится подлинным мудрецом. "В этом и заключено противостояние знания и незнания, зрения и внутренней слепоты. Эдип - человек страдания и боли, не только физической, но и философской: Эдип - одиночество новой формации", - прокомментировали в театре.

В постановке будет сохранен практически весь текст Софокла, лишь вместо хора будут звучать песни, автором которых является Дмитрий Ермолович-Дащинский. Также над спектаклем работают художник Таня Дивакова, композитор Эрик Орлов-Шимкус, видеорежиссер Дина Данилович. Визуальное решение спектакля сделает 2,5-тысячелетнюю легенду близкой современному зрителю.

В постановке заняты актеры Гомельского городского молодежного театра Дмитрий Попченко, Галина Анчишкина, Сергей Чугай, Сергей Трухин, Ярослав Кублицкий, Диана Возчикова, Светлана Жукова.

Премьерные показы состоятся также 19, 20, 22 мая. Начало спектаклей в 19.00.-0-